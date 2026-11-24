Trong 6 giờ tới, tỉnh Lai Châu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ. Nguy cơ này liên quan đến mưa lũ hoặc dòng chảy, tại 9 khu vực được nêu dưới đây.

Bản tin được phát ngày 24/11/2026. Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực dưới đây cần theo dõi sát diễn biến thời tiết.

Khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra trên sườn dốc và suối nhỏ tại Lai Châu:

Sì Lở Lầu

Dào San

Khổng Lào

Sin Suối Hồ

Phong Thổ

Pa Tần

Pa Ủ

Thu Lũm

Tà Tổng

Loại hình thiên tai cần lưu ý

Lũ quét tại suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đến gần suối nhỏ và khu vực sườn dốc trong 6 giờ tới.

Chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo mới nhất và thông báo của chính quyền địa phương.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường trên sườn dốc hoặc dòng chảy suối tăng nhanh, cần di chuyển đến nơi an toàn.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết hơn có trong bản tin đính kèm của cơ quan khí tượng thủy văn.