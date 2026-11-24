Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại 9 khu vực Lai Châu trong 6 giờ tới ngày 24/11/2026
Trong 6 giờ tới, Sì Lở Lầu, Dào San, Khổng Lào, Sin Suối Hồ, Phong Thổ, Pa Tần, Pa Ủ, Thu Lũm và Tà Tổng (Lai Châu) có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất
Trong 6 giờ tới, tỉnh Lai Châu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ. Nguy cơ này liên quan đến mưa lũ hoặc dòng chảy, tại 9 khu vực được nêu dưới đây.
Bản tin được phát ngày 24/11/2026. Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực dưới đây cần theo dõi sát diễn biến thời tiết.
Khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra trên sườn dốc và suối nhỏ tại Lai Châu:
Sì Lở Lầu
Dào San
Khổng Lào
Sin Suối Hồ
Phong Thổ
Pa Tần
Pa Ủ
Thu Lũm
Tà Tổng
Loại hình thiên tai cần lưu ý
Lũ quét tại suối nhỏ.
Sạt lở đất trên sườn dốc.
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Khuyến cáo
Hạn chế đến gần suối nhỏ và khu vực sườn dốc trong 6 giờ tới.
Chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo mới nhất và thông báo của chính quyền địa phương.
Khi phát hiện dấu hiệu bất thường trên sườn dốc hoặc dòng chảy suối tăng nhanh, cần di chuyển đến nơi an toàn.
Tra cứu bản đồ nguy cơ
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết hơn có trong bản tin đính kèm của cơ quan khí tượng thủy văn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-sut-lun-dat-tai-9-khu-vuc-lai-chau-trong-6-gio-toi-ngay-24112026-475510.html