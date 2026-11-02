Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại 48 địa bàn tỉnh Tuyên Quang ngày 02/11/2026

Trong 6 giờ tới, nhiều địa bàn thuộc tỉnh Tuyên Quang có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên các sườn dốc và khu vực suối nhỏ. Bản tin cảnh báo được phát ngày 02/11/2026.

Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo tại các địa bàn sau của tỉnh Tuyên Quang:

Hồ Thầu, Tân Quang, Thông Nguyên

Cao Bồ

Bắc Quang, Bạch Ngọc, Bằng Hành, Bằng Lang, Cán Tỷ, Đồng Tâm, Du Già, Đường Thượng, Hùng An, Khuôn Lùng, Lao Chải, Liên Hiệp, Linh Hồ, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ

Minh Ngọc, Minh Sơn, Minh Tân, Nậm Dịch, Nghĩa Thuận, Ngọc Đường, P. Hà Giang 1, P. Hà Giang 2, Phú Linh, Quản Bạ, Quang Bình, Quảng Nguyên

Sủng Máng, Tân Trịnh, Thắng Mố, Thanh Thủy, Thuận Hòa, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Tiên Yên

Tùng Bá, Tùng Vài, Vị Xuyên, Việt Lâm, Vĩnh Tuy, Xuân Giang, Yên Minh, Yên Thành

Khuyến cáo

Người dân tại các khu vực trên cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo trong 6 giờ tới.

Hạn chế đi lại, qua lại gần suối nhỏ và sườn dốc.

Đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất tại khu vực sườn dốc.

Theo dõi bản đồ nguy cơ

Chi tiết cảnh báo có trong bản tin đính kèm. Bản đồ nguy cơ được cập nhật tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.