Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại 18 khu vực Khánh Hòa trong 6 giờ tới ngày 10/11/2026

Trong 6 giờ tới, nhiều khu vực của tỉnh Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên các sườn dốc và suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy. Bản tin cảnh báo được đăng tải ngày 10/11/2026.

Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo tại 18 khu vực thuộc Khánh Hòa:

Trung Khánh Vĩnh

Anh Dũng

Bắc Khánh Vĩnh

Bắc Ninh Hòa

Hòa Trí

Khánh Vĩnh

Mỹ Sơn

Nam Khánh Vĩnh

Ninh Sơn

P. Hòa Thắng

P. Ninh Hòa

Phước Hà

Phước Hữu

Tân Định

Tây Khánh Sơn

Tây Khánh Vĩnh

Thuận Nam

Vạn Ninh

Loại hình thiên tai được cảnh báo

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân tại các khu vực nêu trên cần theo dõi sát tình hình thời tiết và thông tin cảnh báo mới nhất.

Hạn chế đi lại, tránh qua suối, khe nhỏ và các vị trí có nước chảy xiết.

Đề phòng sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, nơi có dấu hiệu nứt, sụt lún.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Chi tiết xem trong bản tin đính kèm. Bản đồ nguy cơ được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn.