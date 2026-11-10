Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại 18 khu vực Khánh Hòa trong 6 giờ tới ngày 10/11/2026
Trong 6 giờ tới, 18 khu vực của Khánh Hòa như Khánh Vĩnh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ; người dân cần chủ động đề phòng.
Trong 6 giờ tới, nhiều khu vực của tỉnh Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên các sườn dốc và suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy. Bản tin cảnh báo được đăng tải ngày 10/11/2026.
Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo tại 18 khu vực thuộc Khánh Hòa:
Trung Khánh Vĩnh
Anh Dũng
Bắc Khánh Vĩnh
Bắc Ninh Hòa
Hòa Trí
Khánh Vĩnh
Mỹ Sơn
Nam Khánh Vĩnh
Ninh Sơn
P. Hòa Thắng
P. Ninh Hòa
Phước Hà
Phước Hữu
Tân Định
Tây Khánh Sơn
Tây Khánh Vĩnh
Thuận Nam
Vạn Ninh
Loại hình thiên tai được cảnh báo
Lũ quét tại các suối nhỏ.
Sạt lở đất trên sườn dốc.
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Khuyến cáo
Người dân tại các khu vực nêu trên cần theo dõi sát tình hình thời tiết và thông tin cảnh báo mới nhất.
Hạn chế đi lại, tránh qua suối, khe nhỏ và các vị trí có nước chảy xiết.
Đề phòng sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, nơi có dấu hiệu nứt, sụt lún.
Tra cứu bản đồ nguy cơ
Chi tiết xem trong bản tin đính kèm. Bản đồ nguy cơ được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-sut-lun-dat-tai-18-khu-vuc-khanh-hoa-trong-6-gio-toi-ngay-10112026-473679.html