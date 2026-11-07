Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại 12 khu vực Phú Thọ trong 6 giờ tới ngày 07/11/2026

Ngày 07/11/2026, cơ quan khí tượng thủy văn phát cảnh báo: trong 6 giờ tới, tỉnh Phú Thọ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ tại 12 khu vực.

Người dân và chính quyền các địa phương trong danh sách dưới đây cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động các biện pháp phòng tránh.

Khu vực có nguy cơ cao tại Phú Thọ

Trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo tại:

Phú Thọ: Kim Bôi, Liên Sơn, Long Cốc, Lương Sơn, Mường Động, Nật Sơn, P. Kỳ Sơn, Tân Sơn, Thịnh Minh, Thượng Long, Xuân Đài, Yên Lập.

Loại hình rủi ro được cảnh báo

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất trên sườn dốc.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, tránh qua suối, khe nhỏ và các sườn dốc tại khu vực được cảnh báo trong 6 giờ tới.

Chủ động quan sát dấu hiệu bất thường trên sườn dốc, ven suối; khi có dấu hiệu nguy hiểm, di chuyển đến nơi an toàn.

Cập nhật thường xuyên bản tin của cơ quan khí tượng thủy văn và thông báo của chính quyền địa phương.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết có trong bản tin cảnh báo đính kèm.