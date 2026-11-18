Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại 11 khu vực ở Quảng Ninh trong 6 giờ tới, 18/11/2026
Quảng Ninh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại 11 khu vực trong 6 giờ tới, gồm Ba Chẽ, Tiên Yên, Hải Ninh, P. Mông Dương.
Trong 6 giờ tới, tại Quảng Ninh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ. Cảnh báo áp dụng cho 11 khu vực, trong đó có Ba Chẽ, Tiên Yên, Hải Ninh và P. Mông Dương.
Người dân và chính quyền các địa phương trong danh sách cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, ưu tiên bảo đảm an toàn ở các khu vực ven suối và sườn dốc.
Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo tại các khu vực thuộc Quảng Ninh sau:
Ba Chẽ
Đông Ngũ
Đường Hoa
Hải Lạng
Hải Ninh
Kỳ Thượng
Lương Minh
P. Mông Dương
Quảng Đức
Quảng Tân
Tiên Yên
Loại hình nguy cơ
Lũ quét tại suối nhỏ.
Sạt lở đất trên sườn dốc.
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Khuyến cáo
Hạn chế đi lại, qua lại khu vực suối nhỏ và ngầm tràn trong thời gian cảnh báo.
Tránh đứng hoặc dừng nghỉ dưới chân các sườn dốc có nguy cơ sạt lở.
Người dân sống ở vùng nguy cơ cần chủ động theo dõi thông tin từ chính quyền địa phương và sẵn sàng di dời khi cần thiết.
Cập nhật bản đồ nguy cơ để nắm thông tin theo từng khu vực.
Theo dõi bản đồ nguy cơ
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết có trong bản tin cảnh báo đính kèm.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-sut-lun-dat-tai-11-khu-vuc-o-quang-ninh-trong-6-gio-toi-18112026-474783.html