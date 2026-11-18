Trong 6 giờ tới, tại Quảng Ninh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ. Cảnh báo áp dụng cho 11 khu vực, trong đó có Ba Chẽ, Tiên Yên, Hải Ninh và P. Mông Dương.

Người dân và chính quyền các địa phương trong danh sách cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, ưu tiên bảo đảm an toàn ở các khu vực ven suối và sườn dốc.

Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo tại các khu vực thuộc Quảng Ninh sau:

Ba Chẽ

Đông Ngũ

Đường Hoa

Hải Lạng

Hải Ninh

Kỳ Thượng

Lương Minh

P. Mông Dương

Quảng Đức

Quảng Tân

Tiên Yên

Loại hình nguy cơ

Lũ quét tại suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, qua lại khu vực suối nhỏ và ngầm tràn trong thời gian cảnh báo.

Tránh đứng hoặc dừng nghỉ dưới chân các sườn dốc có nguy cơ sạt lở.

Người dân sống ở vùng nguy cơ cần chủ động theo dõi thông tin từ chính quyền địa phương và sẵn sàng di dời khi cần thiết.

Cập nhật bản đồ nguy cơ để nắm thông tin theo từng khu vực.

Theo dõi bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết có trong bản tin cảnh báo đính kèm.