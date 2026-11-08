Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ở Phú Thọ, Tuyên Quang trong 6 giờ tới ngày 08/11/2026

Trong 6 giờ tới, nhiều xã, phường thuộc Phú Thọ và Tuyên Quang có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ.

Người dân và chính quyền các địa phương trong danh sách dưới đây cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

Phú Thọ: Liên Sơn, Lương Sơn, Nật Sơn; An Bình, Cao Dương, Đan Thượng, Dũng Tiến, Hạ Hòa, Hiền Lương, Hợp Kim, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Thủy, Mường Động, P. Hòa Bình, P. Kỳ Sơn, P. Tân Hòa, P. Thống Nhất, Sơn Lương, Tân Mai, Thịnh Minh, Tiên Lương, Văn Lang, Vĩnh Chân, Yên Kỳ, Yên Sơn, Yên Thủy.

Tuyên Quang: Nà Hang, P. Hà Giang 1, P. Mỹ Lâm, Quang Bình, Tiên Nguyên.

Loại hình nguy cơ

Lũ quét tại suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất.

Khuyến cáo

Tránh đi lại, dừng chân hoặc cắm trại gần suối nhỏ, khe suối và chân sườn dốc trong thời gian cảnh báo.

Chủ động quan sát các dấu hiệu bất thường trên sườn dốc, nơi có nguy cơ sạt lở, sụt lún để kịp thời di chuyển đến nơi an toàn.

Cập nhật thường xuyên bản tin cảnh báo và thông báo của chính quyền địa phương.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin cụ thể hơn có trong bản tin cảnh báo đính kèm.