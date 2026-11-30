Trong 6 giờ tới, khu vực từ TP. Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Nguy cơ tập trung ở các sườn dốc và suối nhỏ.

Bản tin cảnh báo ngày 30/11/2026 nêu 6 tỉnh, thành phố cần đặc biệt lưu ý. Người dân và chính quyền địa phương nên theo dõi sát diễn biến để chủ động ứng phó.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

Các tỉnh, thành phố nằm trong vùng cảnh báo gồm:

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Loại hình nguy cơ

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, tránh qua lại suối nhỏ và khu vực nước chảy xiết.

Đề phòng sạt lở, sụt lún tại sườn dốc, khu vực ven suối và những nơi đất có dấu hiệu nứt, lún.

Chủ động di dời người và tài sản khỏi vị trí nguy hiểm khi có dấu hiệu bất thường.

Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo từ cơ quan khí tượng thủy văn và chính quyền địa phương.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Người dân có thể truy cập để xem mức độ nguy cơ theo từng khu vực.