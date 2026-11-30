Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ngày 30/11/2026 từ TP. Huế đến Khánh Hòa trong 6 giờ tới
Trong 6 giờ tới, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, ở các suối nhỏ.
Trong 6 giờ tới, khu vực từ TP. Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Nguy cơ tập trung ở các sườn dốc và suối nhỏ.
Bản tin cảnh báo ngày 30/11/2026 nêu 6 tỉnh, thành phố cần đặc biệt lưu ý. Người dân và chính quyền địa phương nên theo dõi sát diễn biến để chủ động ứng phó.
Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới
Các tỉnh, thành phố nằm trong vùng cảnh báo gồm:
TP. Huế
TP. Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Gia Lai
Đắk Lắk
Khánh Hòa
Loại hình nguy cơ
Lũ quét tại các suối nhỏ.
Sạt lở đất trên sườn dốc.
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Khuyến cáo
Hạn chế đi lại, tránh qua lại suối nhỏ và khu vực nước chảy xiết.
Đề phòng sạt lở, sụt lún tại sườn dốc, khu vực ven suối và những nơi đất có dấu hiệu nứt, lún.
Chủ động di dời người và tài sản khỏi vị trí nguy hiểm khi có dấu hiệu bất thường.
Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo từ cơ quan khí tượng thủy văn và chính quyền địa phương.
Tra cứu bản đồ nguy cơ
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Người dân có thể truy cập để xem mức độ nguy cơ theo từng khu vực.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-sut-lun-dat-ngay-30112026-tu-tp-hue-den-khanh-hoa-trong-6-gio-toi-476433.html