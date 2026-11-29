Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Các địa phương nằm trong vùng cảnh báo gồm TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Người dân ở khu vực sườn dốc, ven suối cần theo dõi sát thông tin và chủ động các biện pháp an toàn.

Khu vực cảnh báo nguy cơ

Nguy cơ được cảnh báo cho 6 giờ tới tại các tỉnh, thành phố sau:

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Loại hình thiên tai cần đề phòng

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, qua lại khu vực suối nhỏ và sườn dốc trong 6 giờ tới.

Chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo mới nhất và thông báo của chính quyền địa phương.

Người dân ở khu vực có nguy cơ cao cần sẵn sàng di dời đến nơi an toàn khi có dấu hiệu bất thường.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết có trong bản tin đính kèm.