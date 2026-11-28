Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ngày 28/11/2026 từ TP. Huế đến Khánh Hòa trong 6 giờ tới
Trong 6 giờ tới có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.
Trong 6 giờ tới, khu vực từ TP. Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ. Bản tin cảnh báo thiên tai được phát ngày 28/11/2026 do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất được cảnh báo tại các tỉnh, thành phố sau:
TP. Huế
TP. Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Gia Lai
Đắk Lắk
Khánh Hòa
Loại hình rủi ro cần lưu ý
Lũ quét tại các suối nhỏ.
Sạt lở đất trên sườn dốc.
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Khuyến cáo
Người dân ở vùng núi, ven suối và khu vực sườn dốc cần theo dõi sát tình hình thời tiết trong 6 giờ tới.
Tránh đi qua suối, khe nhỏ và các đoạn đường ven sườn dốc khi có mưa.
Đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất tại khu vực có dấu hiệu nứt, lún hoặc nước chảy mạnh.
Chính quyền và người dân các địa phương nêu trên cần chủ động ứng phó khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.
Tra cứu bản đồ nguy cơ chi tiết
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết cũng có trong bản tin cảnh báo đính kèm.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-sut-lun-dat-ngay-28112026-tu-tp-hue-den-khanh-hoa-trong-6-gio-toi-476147.html