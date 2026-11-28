Trong 6 giờ tới, khu vực từ TP. Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ. Bản tin cảnh báo thiên tai được phát ngày 28/11/2026 do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất được cảnh báo tại các tỉnh, thành phố sau:

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Loại hình rủi ro cần lưu ý

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân ở vùng núi, ven suối và khu vực sườn dốc cần theo dõi sát tình hình thời tiết trong 6 giờ tới.

Tránh đi qua suối, khe nhỏ và các đoạn đường ven sườn dốc khi có mưa.

Đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất tại khu vực có dấu hiệu nứt, lún hoặc nước chảy mạnh.

Chính quyền và người dân các địa phương nêu trên cần chủ động ứng phó khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Tra cứu bản đồ nguy cơ chi tiết

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết cũng có trong bản tin cảnh báo đính kèm.