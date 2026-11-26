Trong 6 giờ tới, các tỉnh, thành phố TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ. Cảnh báo được phát đi trong bản tin ngày 26/11/2026 cho khu vực từ Huế đến Gia Lai, do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Nguy cơ tập trung ở sườn dốc và suối nhỏ. Đây là những nơi dễ chịu tác động trực tiếp khi mưa lũ hoặc dòng chảy xuất hiện.

Loại hình thiên tai được cảnh báo

Lũ quét tại suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân vùng sườn dốc, ven suối nhỏ cần theo dõi sát diễn biến thời tiết trong 6 giờ tới.

Hạn chế đi lại, qua lại khu vực suối nhỏ và các sườn dốc khi có mưa.

Chính quyền và người dân địa phương chủ động kiểm tra, cảnh giác với những nơi có nguy cơ sạt lở, sụt lún.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết có trong bản tin cảnh báo đính kèm.