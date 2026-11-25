Trong 6 giờ tới, các tỉnh, thành phố TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Đây là tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất cho khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi. Người dân và chính quyền địa phương cần theo dõi sát diễn biến để chủ động ứng phó.

Khu vực và thời gian chịu ảnh hưởng

Thời gian: trong 6 giờ tới.

Khu vực: TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Vị trí nguy cơ cao: sườn dốc, suối nhỏ.

Hiện tượng có thể xảy ra

Lũ quét tại các suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, tránh qua lại khu vực suối nhỏ và những nơi có sườn dốc trong thời gian có nguy cơ.

Người dân sống gần sườn dốc, ven suối cần theo dõi sát tình hình và sẵn sàng di dời khi có dấu hiệu bất thường.

Chính quyền và lực lượng chức năng các địa phương cần cập nhật thông tin để chủ động phương án ứng phó.

Theo dõi bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Người dân có thể tra cứu để nắm thông tin chi tiết về khu vực mình sinh sống.