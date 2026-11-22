Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ngày 22/11/2026 tại nhiều khu vực Quảng Ngãi, Gia Lai
Trong 6 giờ tới, 15 khu vực ở Quảng Ngãi và 9 khu vực ở Gia Lai có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ. Cần tránh vùng nguy hiểm.
Trong 6 giờ tới, nhiều khu vực thuộc tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy. Bản tin được cập nhật ngày 22/11/2026.
Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo tại các địa phương sau:
Quảng Ngãi
Ba Dinh, Ba Tô, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Bình Minh
Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, P. Sa Huỳnh
Sơn Hạ, Sơn Linh, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng
Gia Lai
Ân Tường, Vạn Đức
Ân Hảo, An Hòa, An Toàn, An Vinh, Canh Vinh, Kim Sơn, Vân Canh
Loại hình thiên tai cảnh báo
Lũ quét tại các suối nhỏ
Sạt lở đất trên sườn dốc
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy
Khuyến cáo
Người dân tại các khu vực nêu trên cần theo dõi sát thông tin cảnh báo trong 6 giờ tới.
Hạn chế đi lại, tránh qua suối nhỏ, khe suối và những đoạn đường ven sườn dốc.
Chủ động đề phòng nguy cơ sạt lở đất, sụt lún đất tại nơi ở và khu vực sản xuất gần sườn dốc.
Thông tin chi tiết
Nội dung chi tiết có trong bản tin cảnh báo đính kèm. Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-sut-lun-dat-ngay-22112026-tai-nhieu-khu-vuc-quang-ngai-gia-lai-475263.html