Trong 6 giờ tới, nhiều khu vực thuộc tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy. Bản tin được cập nhật ngày 22/11/2026.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo tại các địa phương sau:

Quảng Ngãi

Ba Dinh, Ba Tô, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Bình Minh

Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, P. Sa Huỳnh

Sơn Hạ, Sơn Linh, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng

Gia Lai

Ân Tường, Vạn Đức

Ân Hảo, An Hòa, An Toàn, An Vinh, Canh Vinh, Kim Sơn, Vân Canh

Loại hình thiên tai cảnh báo

Lũ quét tại các suối nhỏ

Sạt lở đất trên sườn dốc

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy

Khuyến cáo

Người dân tại các khu vực nêu trên cần theo dõi sát thông tin cảnh báo trong 6 giờ tới.

Hạn chế đi lại, tránh qua suối nhỏ, khe suối và những đoạn đường ven sườn dốc.

Chủ động đề phòng nguy cơ sạt lở đất, sụt lún đất tại nơi ở và khu vực sản xuất gần sườn dốc.

Thông tin chi tiết

Nội dung chi tiết có trong bản tin cảnh báo đính kèm. Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn.