Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ tại TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Đây là nội dung cảnh báo mới nhất trong bản tin ngày 21/11/2026 cho khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi.

Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực trên cần theo dõi sát diễn biến, nhất là ở những nơi có địa hình dốc và gần các suối nhỏ.

Khu vực và thời gian cảnh báo

Thời gian: trong 6 giờ tới.

Khu vực có nguy cơ: TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Loại hình nguy cơ: lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất.

Vị trí dễ xảy ra: sườn dốc, suối nhỏ.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, qua lại khu vực suối nhỏ và sườn dốc trong thời gian có cảnh báo.

Chủ động đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất ở những nơi có địa hình dốc.

Theo dõi thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để kịp thời ứng phó.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Chi tiết nội dung cảnh báo có trong bản tin đính kèm.