Trong 6 giờ tới, các khu vực sườn dốc và suối nhỏ tại TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Đây là tin cảnh báo cho khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi, phát đi ngày 20/11/2026.

Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Nguy cơ xảy ra trên sườn dốc và tại các suối nhỏ thuộc ba địa phương:

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Các hiện tượng cần đề phòng

Lũ quét tại suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất trên sườn dốc và khu vực gần suối nhỏ.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, qua lại các suối nhỏ và khu vực sườn dốc trong 6 giờ tới.

Không qua suối, ngầm tràn khi nước dâng nhanh hoặc dòng chảy xiết.

Người dân sống gần sườn dốc, ven suối cần chủ động theo dõi diễn biến và sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi có dấu hiệu bất thường.

Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo từ cơ quan khí tượng thủy văn và chính quyền địa phương.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Nội dung chi tiết của tin cảnh báo có trong bản tin đính kèm.