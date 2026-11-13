Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ngày 13/11/2026 từ TP. Huế đến Đắk Lắk trong 6 giờ tới

Trong 6 giờ tới, ngày 13/11/2026, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên các sườn dốc và suối nhỏ tại TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk.

Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực nêu trên cần theo dõi sát tình hình, đặc biệt ở những nơi địa hình dốc và gần các khe suối nhỏ. Bản đồ nguy cơ được cập nhật chi tiết trên hệ thống tra cứu của cơ quan khí tượng thủy văn.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Loại hình nguy cơ

Lũ quét trên suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, tránh qua lại khu vực suối, khe nhỏ và ngầm tràn khi có mưa lũ.

Đề phòng sạt lở đất ở khu vực sườn dốc, các điểm dân cư gần chân đồi, núi.

Theo dõi thường xuyên các bản tin cảnh báo và thông báo của chính quyền địa phương để kịp thời ứng phó.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin cụ thể về từng khu vực, thời điểm phát tin và thời điểm phát tin tiếp theo có trong bản tin chi tiết đính kèm.