Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ngày 13/11/2026 tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai

Ngày 13/11/2026, trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Người dân và chính quyền địa phương ở khu vực miền núi nên theo dõi sát diễn biến thời tiết và các cập nhật tiếp theo từ cơ quan dự báo.

Khu vực và thời gian cảnh báo

Khu vực: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai.

Thời gian: trong 6 giờ tới.

Loại hình nguy cơ: lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Vị trí dễ xảy ra: sườn dốc và suối nhỏ.

Bản đồ nguy cơ cập nhật chi tiết

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật tại địa chỉ http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Người dân có thể tra cứu để biết mức độ nguy cơ tại khu vực mình sinh sống.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, qua lại gần suối nhỏ và khu vực sườn dốc trong thời gian cảnh báo.

Chủ động đề phòng lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại nơi ở và nơi làm việc ven suối, chân đồi, sườn núi.

Theo dõi thông tin cảnh báo mới nhất và thực hiện hướng dẫn của chính quyền địa phương.