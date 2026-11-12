Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ngày 12/11/2026 từ Huế đến Khánh Hòa trong 6 giờ tới
Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ tại TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa trong 6 giờ tới.
Trong 6 giờ tới, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Nguy cơ tập trung ở các sườn dốc và suối nhỏ.
Bản tin cảnh báo được phát ngày 12/11/2026. Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực dưới đây cần theo dõi sát diễn biến.
Khu vực có nguy cơ
TP. Huế
TP. Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Gia Lai
Đắk Lắk
Khánh Hòa
Loại hình nguy cơ
Lũ quét tại suối nhỏ.
Sạt lở đất trên sườn dốc.
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Khuyến cáo
Hạn chế đến gần hoặc qua lại các suối nhỏ, khe suối và vùng trũng thấp khi có mưa lũ.
Tránh ở hoặc di chuyển dưới chân các sườn dốc có nguy cơ sạt lở.
Chính quyền và người dân vùng nguy cơ cần theo dõi thông tin cảnh báo và sẵn sàng phương án di dời khi cần thiết.
Tra cứu bản đồ nguy cơ
Chi tiết cảnh báo có trong bản tin đính kèm. Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-sut-lun-dat-ngay-12112026-tu-hue-den-khanh-hoa-trong-6-gio-toi-473958.html