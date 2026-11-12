Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ngày 12/11/2026 từ Huế đến Khánh Hòa trong 6 giờ tới

Trong 6 giờ tới, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Nguy cơ tập trung ở các sườn dốc và suối nhỏ.

Bản tin cảnh báo được phát ngày 12/11/2026. Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực dưới đây cần theo dõi sát diễn biến.

Khu vực có nguy cơ

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Loại hình nguy cơ

Lũ quét tại suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đến gần hoặc qua lại các suối nhỏ, khe suối và vùng trũng thấp khi có mưa lũ.

Tránh ở hoặc di chuyển dưới chân các sườn dốc có nguy cơ sạt lở.

Chính quyền và người dân vùng nguy cơ cần theo dõi thông tin cảnh báo và sẵn sàng phương án di dời khi cần thiết.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Chi tiết cảnh báo có trong bản tin đính kèm. Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn.