Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ngày 11/11/2026 từ TP. Huế đến Khánh Hòa trong 6 giờ tới

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa. Bản tin cảnh báo được phát ngày 11/11/2026.

Các địa phương nằm trong vùng cảnh báo gồm: TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Khu vực cảnh báo nguy cơ

Thời gian: trong 6 giờ tới.

Loại hình: lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất.

Vị trí dễ xảy ra: sườn dốc, suối nhỏ.

Phạm vi: TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Khuyến cáo

Người dân sống gần sườn dốc, ven suối nhỏ cần theo dõi sát tình hình và chủ động các biện pháp an toàn.

Hạn chế đi lại, tránh qua lại khu vực suối nhỏ và sườn dốc trong thời gian có nguy cơ.

Cập nhật thường xuyên thông tin cảnh báo từ cơ quan khí tượng thủy văn và chính quyền địa phương.

Bản đồ nguy cơ cập nhật chi tiết

Chi tiết nội dung cảnh báo có trong bản tin đính kèm. Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn.