Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ngày 11/11/2026 tại khu vực từ Huế đến Khánh Hòa

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ tại 6 tỉnh, thành phố: TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Bản tin cảnh báo được phát ngày 11/11/2026 cho khu vực từ Huế đến Khánh Hòa.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

Nguy cơ tập trung ở các sườn dốc và khu vực suối nhỏ tại các địa phương sau:

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Các hiện tượng cần đề phòng

Lũ quét tại suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, qua lại khu vực suối nhỏ và sườn dốc trong 6 giờ tới.

Người dân ở nơi có nguy cơ cao cần chủ động theo dõi diễn biến và sẵn sàng di dời khi có dấu hiệu bất thường.

Theo dõi bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Chi tiết xem trong bản tin cảnh báo đính kèm.