Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ngày 10/11/2026 từ Phú Thọ, Thanh Hóa đến Khánh Hòa
Trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại 11 tỉnh, thành phố từ Phú Thọ đến Khánh Hòa; có bản đồ nguy cơ cập nhật.
Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, tập trung trên sườn dốc và suối nhỏ tại 11 tỉnh, thành phố từ Phú Thọ, Thanh Hóa đến Đắk Lắk và Khánh Hòa.
Người dân và chính quyền các địa phương trong vùng cảnh báo cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt tại những khu vực có địa hình dốc và ven suối nhỏ.
Khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất
Cảnh báo áp dụng cho các tỉnh, thành phố sau:
Phú Thọ
Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh
Quảng Trị
TP. Huế
TP. Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Gia Lai
Đắk Lắk
Khánh Hòa
Thời gian và loại hình rủi ro
Thời gian: trong 6 giờ tới.
Loại hình: lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Vị trí dễ xảy ra: sườn dốc, suối nhỏ.
Khuyến cáo
Hạn chế đi lại, tránh qua các suối nhỏ và khu vực sườn dốc trong thời gian có cảnh báo.
Chủ động đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất tại các điểm dân cư gần sườn núi, ven suối.
Cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng địa phương và thực hiện theo hướng dẫn khi có yêu cầu.
Tra cứu bản đồ nguy cơ
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Người dân có thể đối chiếu khu vực mình sinh sống với bản đồ để nắm mức độ nguy cơ cụ thể.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-sut-lun-dat-ngay-10112026-tu-phu-tho-thanh-hoa-den-khanh-hoa-473677.html