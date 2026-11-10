Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất ngày 10/11/2026 từ Phú Thọ, Thanh Hóa đến Khánh Hòa

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, tập trung trên sườn dốc và suối nhỏ tại 11 tỉnh, thành phố từ Phú Thọ, Thanh Hóa đến Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Người dân và chính quyền các địa phương trong vùng cảnh báo cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt tại những khu vực có địa hình dốc và ven suối nhỏ.

Khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất

Cảnh báo áp dụng cho các tỉnh, thành phố sau:

Phú Thọ

Thanh Hóa

Nghệ An

Hà Tĩnh

Quảng Trị

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Thời gian và loại hình rủi ro

Thời gian: trong 6 giờ tới.

Loại hình: lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Vị trí dễ xảy ra: sườn dốc, suối nhỏ.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, tránh qua các suối nhỏ và khu vực sườn dốc trong thời gian có cảnh báo.

Chủ động đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất tại các điểm dân cư gần sườn núi, ven suối.

Cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng địa phương và thực hiện theo hướng dẫn khi có yêu cầu.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Người dân có thể đối chiếu khu vực mình sinh sống với bản đồ để nắm mức độ nguy cơ cụ thể.