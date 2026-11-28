Ngày 28/11/2026, cơ quan khí tượng thủy văn phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh/thành phố từ Huế đến Khánh Hòa.

Người dân và chính quyền địa phương tại khu vực này cần chủ động theo dõi các bản tin cập nhật để kịp thời có biện pháp phòng tránh.

Phạm vi và loại hình cảnh báo

Khu vực: các tỉnh/thành phố từ Huế đến Khánh Hòa.

Loại hình: lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất.

Nguyên nhân được nêu: mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Để bảo đảm an toàn, người dân ở khu vực được cảnh báo nên lưu ý các điểm sau:

Hạn chế đi lại qua suối, khe nhỏ, ngầm tràn và khu vực nước chảy xiết.

Đề phòng sạt lở ở vùng ven sườn đồi, sườn núi và sụt lún đất ở những nơi đất có dấu hiệu nứt, lún.

Chủ động di dời khi chính quyền địa phương có yêu cầu.

Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo mới nhất từ cơ quan chức năng.

Theo dõi bản tin chi tiết

Nội dung chi tiết của tin cảnh báo, gồm các khu vực cụ thể và mức độ rủi ro, được đăng tải trên website nchmf.gov.vn, nơi cung cấp thông tin dự báo thời tiết biển, đất liền 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ, sản phẩm mô hình, ảnh radar và ảnh vệ tinh.