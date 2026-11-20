Lai Châu và Điện Biên nằm trong khu vực được cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy theo bản tin phát ngày 20/11/2026.

Bản tin tập trung vào các nguy cơ thiên tai có thể xảy ra tại hai tỉnh trên. Chính quyền và người dân địa phương cần nắm thông tin sớm để chủ động phòng tránh.

Khu vực và loại hình cảnh báo

Khu vực: các tỉnh Lai Châu và Điện Biên.

Loại hình: lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất.

Nguyên nhân: mưa lũ hoặc dòng chảy.

Tác động có thể xảy ra

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể xảy ra khi có mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực hai tỉnh. Các hiện tượng này thường xuất hiện nhanh, khó lường, nên cần theo dõi sát diễn biến tại địa phương.

Khuyến cáo

Theo dõi thường xuyên các bản tin cảnh báo mới nhất và thông báo của chính quyền địa phương.

Hạn chế đi lại gần khu vực suối, ngầm tràn và sườn dốc khi có mưa.

Chủ động di dời người và tài sản khỏi nơi có nguy cơ khi nhận được thông báo của cơ quan chức năng.

Thông tin chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai, thời gian và phạm vi cụ thể được cập nhật trên website nchmf.gov.vn.