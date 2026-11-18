Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ tại 22 địa phương của tỉnh Phú Thọ. Cảnh báo được đưa ra ngày 18/11/2026 do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Người dân và chính quyền các địa phương trong danh sách dưới đây cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động các biện pháp an toàn.

Khu vực có nguy cơ cao

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ trong 6 giờ tới tại Phú Thọ:

An Bình, An Nghĩa, Cao Dương, Đại Đồng, Dũng Tiến

Hợp Kim, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Mường Động

Mường Thàng, Mường Vang, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa

Quyết Thắng, Tân Lạc, Thượng Cốc, Toàn Thắng, Vân Sơn

Yên Phú, Yên Thủy

Loại hình rủi ro

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, tránh qua lại khu vực suối nhỏ và sườn dốc trong thời gian cảnh báo.

Chú ý những khu vực dân cư gần sườn dốc, ven suối và chủ động di dời khi có dấu hiệu bất thường.

Theo dõi thông tin cảnh báo mới nhất từ cơ quan khí tượng thủy văn và chính quyền địa phương.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Chi tiết xem trong bản tin đính kèm.

Cảnh báo có hiệu lực trong 6 giờ tới kể từ thời điểm phát tin. Thông tin sẽ được cập nhật khi có diễn biến mới.