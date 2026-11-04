Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất 6 giờ tới ở Quảng Trị và Quảng Ngãi ngày 04/11/2026
Trong 6 giờ tới, nhiều khu vực tại Quảng Trị và Quảng Ngãi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ. Người dân cần cảnh giác.
Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại nhiều xã, phường thuộc hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi.
Bản tin cảnh báo được phát cho ngày 04/11/2026. Danh sách khu vực có nguy cơ được nêu cụ thể dưới đây.
Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới
Quảng Trị
Bến Quan
Ba Lòng
Cam Lộ
Cồn Tiên
Đakrông
Dân Hóa
Hiếu Giang
Hướng Hiệp
Khe Sanh
Kim Ngân
Tà Rụt
Tuyên Lâm
Quảng Ngãi
Ba Xa
Bờ Y
Đăk Kôi
Đăk Mar
Đăk Pxi
Đăk Ui
Ia Đal
Ia Tơi
Kon Plông
Măng Bút
Măng Ri
Mô Rai
Ngọk Réo
P. Đăk Cấm
Rờ Kơi
Sa Loong
Tác động có thể xảy ra
Nguy cơ tập trung ở các sườn dốc và suối nhỏ, nơi có thể xuất hiện lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất.
Khuyến cáo
Người dân tại các khu vực nêu trên hạn chế di chuyển qua suối, khe nhỏ và các sườn dốc trong 6 giờ tới.
Chủ động đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất ở khu vực gần sườn dốc.
Theo dõi bản đồ nguy cơ được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn.
Chi tiết xem trong bản tin cảnh báo đính kèm.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-sut-lun-dat-6-gio-toi-o-quang-tri-va-quang-ngai-ngay-04112026-472820.html