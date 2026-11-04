Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất 6 giờ tới ở Quảng Trị và Quảng Ngãi ngày 04/11/2026

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại nhiều xã, phường thuộc hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi.

Bản tin cảnh báo được phát cho ngày 04/11/2026. Danh sách khu vực có nguy cơ được nêu cụ thể dưới đây.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

Quảng Trị

Bến Quan

Ba Lòng

Cam Lộ

Cồn Tiên

Đakrông

Dân Hóa

Hiếu Giang

Hướng Hiệp

Khe Sanh

Kim Ngân

Tà Rụt

Tuyên Lâm

Quảng Ngãi

Ba Xa

Bờ Y

Đăk Kôi

Đăk Mar

Đăk Pxi

Đăk Ui

Ia Đal

Ia Tơi

Kon Plông

Măng Bút

Măng Ri

Mô Rai

Ngọk Réo

P. Đăk Cấm

Rờ Kơi

Sa Loong

Tác động có thể xảy ra

Nguy cơ tập trung ở các sườn dốc và suối nhỏ, nơi có thể xuất hiện lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất.

Khuyến cáo

Người dân tại các khu vực nêu trên hạn chế di chuyển qua suối, khe nhỏ và các sườn dốc trong 6 giờ tới.

Chủ động đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất ở khu vực gần sườn dốc.

Theo dõi bản đồ nguy cơ được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Chi tiết xem trong bản tin cảnh báo đính kèm.