Trong 6 giờ tới, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Nguy cơ tập trung trên sườn dốc và suối nhỏ tại 6 tỉnh, thành phố: TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Bản tin được phát ngày 28/11/2026. Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực nêu trên cần theo dõi sát diễn biến thời tiết trong thời gian cảnh báo.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Loại hình nguy cơ

Lũ quét tại suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, tránh qua lại khu vực suối khe nhỏ, ngầm tràn và các điểm có dòng chảy xiết.

Đề phòng sạt lở tại khu vực sườn dốc, ven sườn đồi núi và những nơi đất đã có dấu hiệu nứt, lún.

Chính quyền và người dân vùng nguy cơ cần theo dõi thông tin cảnh báo mới nhất để chủ động ứng phó.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết về khu vực và mức độ nguy cơ xem trong bản tin cảnh báo đính kèm.