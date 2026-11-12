Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất 6 giờ tới ngày 12/11/2026 từ TP. Huế đến Khánh Hòa

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại 6 địa phương: TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Đây là bản tin cảnh báo ngày 12/11/2026 cho khu vực từ Huế đến Khánh Hòa.

Người dân và chính quyền các địa phương trong vùng cảnh báo cần theo dõi sát diễn biến, đặc biệt tại các khu vực ven suối nhỏ và địa hình dốc.

Khu vực có nguy cơ

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Loại hình nguy cơ và thời gian

Thời gian cảnh báo: trong 6 giờ tới.

Loại hình: lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất.

Vị trí dễ xảy ra: sườn dốc và suối nhỏ.

Khuyến cáo

Hạn chế đến gần các suối nhỏ và khu vực sườn dốc trong thời gian có cảnh báo.

Chủ động đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất ở những nơi có nguy cơ.

Theo dõi thông tin cảnh báo mới nhất từ cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Tra cứu bản đồ nguy cơ chi tiết

Bản đồ nguy cơ được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết hơn có trong bản tin cảnh báo đính kèm.