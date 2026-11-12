Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất 6 giờ tới ngày 12/11/2026 từ Huế đến Khánh Hòa

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ tại các tỉnh, thành phố: TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Cảnh báo được phát trong bản tin ngày 12/11/2026.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Loại hình nguy cơ

Nguy cơ tập trung ở các khu vực sườn dốc và suối nhỏ. Ba loại hình được cảnh báo gồm:

Lũ quét

Sạt lở đất

Sụt lún đất

Các hiện tượng này liên quan đến mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân ở vùng núi, ven sườn dốc và gần suối nhỏ cần theo dõi sát diễn biến thời tiết trong 6 giờ tới.

Hạn chế đi lại, qua lại khu vực suối, khe nhỏ khi có mưa hoặc nước dâng nhanh.

Đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất tại các khu vực sườn dốc.

Chính quyền và người dân vùng có nguy cơ cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo mới nhất.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Nội dung đầy đủ có trong bản tin cảnh báo đính kèm.