Trong 6 giờ tới, các tỉnh, thành phố TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy. Cảnh báo được đưa ra ngày 29/11/2026.

Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực trên cần theo dõi sát bản tin cập nhật để chủ động phòng tránh.

Khu vực có nguy cơ

Cảnh báo áp dụng cho các tỉnh, thành phố sau:

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Loại hình nguy cơ trong 6 giờ tới

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, qua lại khu vực suối nhỏ và sườn dốc trong thời gian có cảnh báo.

Người dân sống gần sườn dốc, ven suối cần chú ý các dấu hiệu bất thường của đất đá và dòng chảy để kịp thời di chuyển đến nơi an toàn.

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn và chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Theo dõi bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết có trong bản tin đính kèm.