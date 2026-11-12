Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất 12/11/2026 tại 6 tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ tại 6 tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa, do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

Các địa phương nằm trong vùng cảnh báo gồm:

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Loại hình nguy cơ

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân ở vùng núi, ven suối và chân sườn dốc thuộc các địa phương trên cần nâng cao cảnh giác trong 6 giờ tới.

Tránh đến gần hoặc qua lại các khe suối nhỏ, sườn dốc khi có mưa.

Theo dõi thông tin từ chính quyền địa phương và sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi cần.

Theo dõi bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết có trong bản tin cảnh báo đính kèm.