Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất 11/11/2026 từ Quảng Trị đến Khánh Hòa trong 6 giờ tới

Trong 6 giờ tới, các tỉnh, thành phố Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực trên cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt ở những nơi địa hình dốc và gần sông suối nhỏ.

Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Quảng Trị

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Loại hình nguy cơ

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Tránh đi lại, qua lại hoặc dừng nghỉ gần suối, khe nhỏ và các sườn dốc trong thời gian có nguy cơ.

Chú ý dấu hiệu bất thường trên sườn đồi, taluy và khu vực ven suối để chủ động di chuyển đến nơi an toàn.

Thường xuyên cập nhật bản tin cảnh báo mới nhất và thực hiện chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Nội dung chi tiết có trong bản tin đính kèm của cơ quan dự báo.