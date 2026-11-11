Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất 11/11/2026 từ Quảng Trị đến Khánh Hòa trong 6 giờ tới
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ trong 6 giờ tới tại Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.
Trong 6 giờ tới, các tỉnh, thành phố Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực trên cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, đặc biệt ở những nơi địa hình dốc và gần sông suối nhỏ.
Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới
Quảng Trị
TP. Huế
TP. Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Gia Lai
Đắk Lắk
Khánh Hòa
Loại hình nguy cơ
Lũ quét tại các suối nhỏ.
Sạt lở đất trên sườn dốc.
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Khuyến cáo
Tránh đi lại, qua lại hoặc dừng nghỉ gần suối, khe nhỏ và các sườn dốc trong thời gian có nguy cơ.
Chú ý dấu hiệu bất thường trên sườn đồi, taluy và khu vực ven suối để chủ động di chuyển đến nơi an toàn.
Thường xuyên cập nhật bản tin cảnh báo mới nhất và thực hiện chỉ đạo của chính quyền địa phương.
Tra cứu bản đồ nguy cơ
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Nội dung chi tiết có trong bản tin đính kèm của cơ quan dự báo.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-sut-lun-dat-11112026-tu-quang-tri-den-khanh-hoa-trong-6-gio-toi-473848.html