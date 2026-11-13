Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn ngày 13/11/2026

Trong 6 giờ tới, ngày 13/11/2026, các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, tập trung ở khu vực sườn dốc và suối nhỏ.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

Cảnh báo áp dụng cho 5 tỉnh sau:

Sơn La

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Cao Bằng

Lạng Sơn

Các loại hình thiên tai có thể xảy ra

Nguy cơ được cảnh báo ở các khu vực địa hình dễ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ hoặc dòng chảy:

Lũ quét trên các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân và chính quyền địa phương tại các tỉnh trên cần lưu ý các biện pháp an toàn sau:

Hạn chế đi lại, tránh qua lại khu vực suối nhỏ, khe suối trong thời gian có nguy cơ.

Chủ động đề phòng sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc.

Theo dõi sát các cập nhật mới nhất từ cơ quan khí tượng thủy văn và chính quyền địa phương.

Tra cứu bản đồ nguy cơ chi tiết

Bản tin đính kèm cung cấp thông tin chi tiết về cảnh báo này. Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn.