Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở tỉnh Lâm Đồng. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 16 giờ 20 phút đến 21 giờ 20 phút, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Đạ Huoai 3; Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 4, Bảo Thuận, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Đinh Văn Lâm Hà, Đông Giang, Hàm Thạnh, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hòa Ninh, Phường 2 Bảo Lộc, Xuân Hương - Đà Lạt, Phan Sơn, Phúc Thọ Lâm Hà, Sơn Điền, Tà Hine, Tân Hà Lâm Hà. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 4/11, khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Trung tâm hành chính - Đà Lạt 59,2mm; Lộc Ngãi3 là 56,4mmm; Đoàn Kết 45mm;... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.