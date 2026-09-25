Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực

Trong 24 giờ qua, từ 10 giờ ngày 24/9 đến 10 giờ ngày 25/9, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Hội Sơn (Nghệ An) 83,4mm, Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 100,2mm và Đầu Mối hồ Trung Thuần (Quảng Trị) 167,2mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực tại ba tỉnh đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, thậm chí đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, các khu vực trên tiếp tục có mưa. Nghệ An có lượng mưa phổ biến 20-30mm, có nơi trên 60mm; Hà Tĩnh và Quảng Trị phổ biến 10-20mm, có nơi trên 40mm.

Biển có nguy cơ lốc xoáy, gió giật cấp 7-8.

Do đất đã ở trạng thái gần bão hòa hoặc bão hòa, nguy cơ lũ quét sạt lở đất được cảnh báo tại nhiều xã, phường ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Nguy cơ có thể xảy ra trên các sông, suối nhỏ và tại khu vực sườn dốc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Lũ quét, sạt lở và sụt lún đất có thể đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng việc đi lại, đồng thời làm hư hỏng công trình dân sinh, kinh tế và hoạt động sản xuất.

Cơ quan chức năng tại địa phương được khuyến nghị rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, vị trí xung yếu để chủ động phòng tránh và ứng phó.

Ngày và đêm 25/9, vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực giữa, nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông.

Trong mưa dông, các khu vực này có khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Sóng biển có thể cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong những vùng biển trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án phòng tránh phù hợp.