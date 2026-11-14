Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Lâm Đồng

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Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt tại các xã, phường: Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Đam Rông 1, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Phường 2 Bảo Lộc, B’Lao, Đông Gia Nghĩa, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Khê, Tân Hà Lâm Hà. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng

phó.

Từ 15 - 17 giờ ngày 14/11, khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Lộc Ngãi 3 là 55,2mm, Lộc Sơn-Bảo Lộc 48,8mm, Di Linh 36,8mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Thông tin thêm về diễn biến thời tiết trong thời gian tới ở các khu vực trong cả nước, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ đêm 14/11 đến ngày 15/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, từ ngày 14/11 đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ đêm 16/11 đến 24/11, Bắc Bộ có mưa vài nơi. Khoảng ngày và đêm 18/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 18 - 19/11 trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi, khoảng ngày 18 - 19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ khoảng từ ngày 19 - 20/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

"Trong thời gian dự báo, các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.