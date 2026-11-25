Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và TP. Huế có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy. Cảnh báo được phát ngày 25/11/2026.

Khu vực có nguy cơ

Lai Châu

Điện Biên

TP. Huế

Nguy cơ tập trung ở các sườn dốc và suối nhỏ thuộc ba địa phương trên.

Loại hình thiên tai cần lưu ý

Lũ quét trên suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, qua lại các suối nhỏ, khe suối và ngầm tràn trong thời gian có nguy cơ.

Đề phòng sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, nơi đất có thể sụt lún.

Chính quyền và người dân vùng nguy cơ cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo tiếp theo để chủ động ứng phó.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Chi tiết nội dung cảnh báo có trong bản tin đính kèm.