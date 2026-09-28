Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Khánh Hòa và Lâm Đồng. Ảnh tư liệu (minh họa): Nguyễn Dũng/TTXVN

Theo đó, từ 16 giờ 20 phút đến 22 giờ 20 phút, khu vực các tỉnh nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa ở Khánh Hòa phổ biến từ 15-35mm, có nơi trên 70mm; Lâm Đồng phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các xã, phường: Tây Khánh Sơn; Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Lâm Sơn, Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Đối với tỉnh Lâm Đồng gồm các xã, phường: Nam Ban Lâm Hà; Bảo Thuận, Đắk Mil, Đắk Sắk, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đinh Văn Lâm Hà, D'Ran, Hiệp Thạnh, Krông Nô, Lạc Dương, Nam Đà, Nam Hà Lâm Hà, Nâm Nung, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Phú, Tân Hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 28/9, khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to như: Thành Sơn3 là 80,8mm, Khánh Trung 35,3mm,…Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 28/9, khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Lạc Xuân-Đơn Dương 73mm, Nam Ban 64mm,...Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Khánh Hoà đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.