Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Hà Tĩnh và thành phố Huế. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Huế tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Theo đó, từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 28/10, khu vực trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh, thành phố trên, đặc biệt tại các xã, phường: Kỳ Khang; Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Đức Thịnh, Đức Thọ, Kỳ Anh, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh).

Đối với thành Huế gồm các xã, phường: Bình Điền, An Cựu, Kim Long, Phú Bài, Thanh Thủy, Thủy Xuân.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 0 giờ đến 6 giờ ngày 28/10, khu vực tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Huế đã có mưa to như: Kỳ Khang 94,4mm (Hà Tĩnh); Dương Hoà 83mm (TP. Huế);...