Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 8 tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ

Tại Km30 Quốc lộ 9C thuộc xã Kim Ngân (Quảng Trị) mưa lớn đã xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 150m, khối lượng đất đá ước tính 6.000m3, khiến người và phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh, thành phố trên.

Từ 13 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút ngày 10/11, các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Hà Tĩnh 5-10mm, có nơi trên 20mm; Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng 20-30mm, có nơi trên 80 mm; Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa 10-20mm, có nơi trên 40mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Hải Ninh, Hoành Sơn, Sông Trí, Vũng Áng; Cẩm Duệ, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hương Phố, Phúc Trạch, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Thạch Xuân; Hương Đô, Mai Phụ, Thạch Khê (tỉnh Hà Tĩnh).

Tại tỉnh Quảng Trị có các xã, phường: A Dơi, Ba Lòng, Bến Quan, Bố Trạch, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đakrông, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, La Lay, Lao Bảo, Lìa, Đồng Sơn, Phú Trạch, Quảng Ninh, Tà Rụt, Tân Lập, Trường Ninh, Trường Sơn; Ái Tử, Bắc Trạch, Dân Hóa, Đồng Lê, Đông Trạch, Hoàn Lão, Lệ Ninh, Minh Hóa, Tân Thành, Trường Phú, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn, Hải Lăng, Kim Điền, Kim Phú, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Quảng Trị, Phong Nha, Quảng Trạch, Tân Gianh, Triệu Phong, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa.

Đối với thành phố Huế có các xã, phường: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây-Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Hương Trà, Phong Thái, Vinh Lộc, Hương An, Kim Long, Kim Trà, Phú Bài.

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm các xã, phường; Avương, Bà Nà, Bến Giằng, Đông Giang, Hòa Vang, An Khê, Hải Vân, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Thành, Sông Kôn, Sông Vàng, Tây Giang, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Bến Hiên, Đắc Pring, Đại Lộc, Hà Nha, Hòa Tiến, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Nông Sơn, Sơn Trà, Phú Ninh, Phước Năng, Quế Phước, Tam Mỹ, Thạnh Bình, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Trà Tân; Đồng Dương, Đức Phú, Hiệp Đức, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Thuận, Phước Trà, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Tam Anh, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Linh,Trà Tập, Trà Vân, Việt An.

Các xã, phường thuộc tỉnh Quảng Ngãi có nguy cơ xảy ra lũ quét. sạt lở đất gồm: Ba Tô, Ba Vinh, Ba Xa, Kon Plông, Măng Bút, Măng Đen, Minh Long, Nguyễn Nghiêm, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Ba Dinh, Ba Tơ, Ba Vì, Cà Đam, Đăk PLô, Nghĩa Giang, Ngọc Linh, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây Hạ, Tây Trà, Trà Giang; Ba Động, Ba Gia, Bình Chương, Bình Minh, Đăk Rve, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Măng Ri, Đức Phổ, Phước Giang, Sơn Tịnh, Thiện Tín, Trà Bồng, Trường Giang, Xốp.

Đối với tỉnh Gia Lai gồm các xã, phường: Canh Liên, Canh Vinh, Vân Canh, Vạn Đức, An Hòa, An Lão, An Toàn, Ân Tường, Bình An, Bình Khê, Bình Phú, Cửu An, Đăk Song, Hoài Ân, Kim Sơn, Kông Chro, An Khê, Quy Nhơn Tây, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Ya Hội, Ya Ma; Al Bá, Ân Hảo, An Nhơn Tây, An Vinh, Bình Dương, Bình Hiệp, Cát Tiến, Chơ Long, Đak Pơ, Đak Rong, Hòa Hội, Hội Sơn, Hra, KBang, KDang, Kon Chiêng, Kông Bơ La, Krong, Lơ Pang, Ngô Mây, An Bình, An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, Bình Định, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Tam Quan, Phù Cát, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Sơn Lang, SRó, Tây Sơn, Tơ Tung, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Vĩnh Sơn, Xuân An.

Tại tỉnh Đắk Lắk có các xã, phường: Cư Prao, Đức Bình, Ea Riêng, Sông Hinh, Cư M’ta, Cư Pui, Ea Ô, Ea Păl, M’Drắk, Phú Mỡ, Sơn Hòa, Tây Sơn, Xuân Lãnh; Cư Yang, Đồng Xuân, Ea Bá, Ea Kar, Ea Knốp, Ea Ly, Hòa Mỹ, Krông Á, Krông Pắc, Sơn Thành, Suối Trai, Tân Tiến, Vân Hòa, Vụ Bổn, Xuân Phước.

Ngoài ra, tại tỉnh Khánh Hòa gồm các xã, phường: Bắc Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh; Diên Điền, Diên Lâm, Diên Thọ, Nam Ninh Hòa, Suối Hiệp, Tân Định, Tây Khánh Vĩnh, Tây Ninh Hòa; Anh Dũng, Bác Ái Đông, Bắc Ninh Hòa, Cam An, Cam Hiệp, Cam Lâm, Công Hải, Diên Lạc, Đông Khánh Sơn, Hòa Trí, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Ba Ngòi, Bắc Nha Trang, Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng, Ninh Hòa, Suối Dầu, Tu Bông.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; Quảng Trị và thành phố Huế cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 12 giờ ngày 9/11 đến 12 giờ ngày 10/11, khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Kỳ Lạc 448mm (Hà Tĩnh); Đập thủy điện La Tó 495mm (Quảng Trị); Nam Đông 658mm (Huế); Bà Nà 1 là 462,2mm (Đà Nẵng); Sơn Long 290mm (Quảng Ngãi); Canh Liên 228,1mm (Gia Lai), Sông Hinh 4 là 479,8mm (Đắk Lắk); Khánh Bình 189,1mm (Khánh Hòa);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.