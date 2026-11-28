Hiện trường sạt lở đất đá từ taluy dương tại Km61+250 Quốc lộ 49, đoạn qua địa phận xã A Lưới 5, thành phố Huế. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trên.

Theo đó, từ khoảng 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 28/11, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như thành phố Huế và Lâm Đồng 10-30mm, có nơi trên 50mm; thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hoà 20-50mm, có nơi trên 80mm; Gia Lai và Đắk Lắk 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Lộc An, Phú Lộc; Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Phú Bài; A Lưới 4, A Lưới 5, Long Quảng, Nam Đông, Hương An, Hương Trà, Kim Long, Kim Trà, Phong Điền, Phong Thái, Vinh Lộc (thành phố Huế).

Tại thành phố Đà Nẵng có các xã, phường: Chiên Đàn, Đức Phú, Phú Ninh, Tam Anh, Tam Mỹ, Tam Xuân, Tây Hồ, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Liên, Trà My, Trà Vân; Bà Nà, Đồng Dương, Hiệp Đức, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Núi Thành, Phước Hiệp, Phước Trà, Quế Sơn, Sơn Cẩm Hà, Thăng Phú, Trà Đốc, Trà Leng, Trà Linh, Trà Tân, Trà Tập, Việt An; Avương, Bến Giằng, Đông Giang, Duy Xuyên, Nông Sơn, Hải Vân, Sơn Trà, Phước Chánh, Phước Năng, Phước Thành, Quế Phước, Quế Sơn Trung, Sông Kôn, Sông Vàng, Thu Bồn.

Đối với tỉnh Quảng Ngãi có các xã, phường: Ba Dinh, Ba Động, Ba Gia, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, Kon Plông, Lân Phong, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Giang, Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ, Sa Huỳnh, Trà Câu, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang, Vệ Giang; Măng Bút, Măng Đen; Đăk PLô, Đăk Rve, Măng Ri, Ngọc Linh.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có các xã, phường: Ân Hảo, An Hòa, An Lão, An Lương, An Nhơn Tây, An Toàn, Ân Tường, An Vinh, Bình An, Bình Dương, Bình Hiệp, Bình Khê, Bình Phú, Canh Liên, Canh Vinh, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội, Hoài Ân, Hội Sơn, Kim Sơn, Ngô Mây, An Nhơn Nam, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Tam Quan, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Tây Sơn, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Vân Canh, Vạn Đức, Vĩnh Quang, Xuân An; Chơ Long, Chư Krey, Cửu An, Đăk Song, Ia Dreh, Ia Sao, KBang, Kông Bơ La, An Bình, An Khê, Phù Cát, Sơn Lang, SRó, Tơ Tung, Uar, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Ya Hội, Ya Ma; Ayun, Đak Pơ, Đak Rong, Đak Sơmei, Hra, Ia Hiao, Ia Pa, Ia Rbol, Ia RSai, Ia Tul, Kông Chro, Krong, Lơ Pang, Ayun Pa, Phú Thiện, Phú Túc.

Cùng với đó, tại tỉnh Đắk Lắk có các xã, phường: Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Bình Kiến, Đông Hòa, Sông Cầu, P. Tuy Hòa, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Mỡ, Sơn Thành, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Tuy An Tây, Vân Hòa, Xuân Lãnh, Xuân Thọ; Đồng Xuân, Đức Bình, Ea Bá, Ea Riêng, Xuân Đài, Sơn Hòa, Sông Hinh, Suối Trai, Tây Sơn, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Xuân Phước; Cư M’ta, Cư Prao, Cư Pui, Cư Yang, Ea Knốp, Ea Ly, Ea Păl, Ea Trang, Krông Á, M’Drắk, Vụ Bổn.

Các xã, phường thuộc tỉnh Khánh Hòa có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Bắc Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Suối Hiệp, Tân Định, Tây Ninh Hòa; Cam Hiệp, Cam Lâm, Công Hải, Đại Lãnh, Diên Điền, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Hòa Trí, Nam Khánh Vĩnh, Hòa Thắng, Ninh Hòa, Suối Dầu, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Tu Bông, Vạn Hưng, Vạn Ninh, Vạn Thắng; Bác Ái, Bác Ái Đông, Bắc Khánh Vĩnh, Cam An, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Mỹ Sơn, Ba Ngòi, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Nha Trang, Tây Nha Trang.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng có các xã, phường; Đạ Tẻh 2, Bảo Lâm 4, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 3, Đam Rông 1, Đam Rông 4, Phường 3 Bảo Lộc, Phú Sơn Lâm Hà, Tà Đùng

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; Quảng Ngãi cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 16 giờ ngày 27/11 đến 16 giờ ngày 28/11, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Đỉnh Bạch Mã 287mm (Huế); Tam Trà 432,4mm (Đà Nẵng); Ba Cung 569,8mm (Quảng Ngãi); An Hưng 271,9mm (Gia Lai); Hòa Thịnh 300mm (Đắk Lắk); Ninh Diêm 193mm (Khánh Hoà);... Từ 10 giờ đến 16 giờ ngày 28/11, khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Đạ Pal - Đạ Tẻh 108,6mm; Thị trấn Ma Đa Gui - Đạ Huoai 78,6mm; Phú Sơn 66,4mm;... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Liên quan đến tình hình lũ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc dao động ở mức dưới báo động 3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ sông Trà Khúc dao động ở mức báo động 1-báo động 2.

Cảnh báo: Từ nay đến ngày 1/12, trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa xuất hiện lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở phía

Đông Quảng Ngãi, sông Kôn (Gia Lai), sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch (Đắk Lắk) ở mức báo động 2- báo động 3 và trên báo động 3; các sông ở Đông Gia Lai, sông Ba (Đắk Lắk) ở mức báo động 2 và trên báo động 2; các sông ở thành phố Huế, Đà Nẵng, sông Sê San (Quảng Ngãi), các sông ở Khánh Hòa ở mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2.

Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông của các xã, phường: Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng, Nghĩa Giang, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Tịnh, Tịnh Khê, Trà Giang, Trường Giang, Đức Phổ, Nguyễn Nghiêm, Trà Câu, Vệ Giang, Nghĩa Hành, Đình Cương, Phước Giang, Thiện Tín, Tư Nghĩa, Bình Minh, Bình Chương, Bình Sơn, Long Phụng, Mộ Đức, Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi).

Hiện lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên và ở trên mức báo động 2, sông Vệ (Quảng Ngãi) đang lên và ở trên báo động 3; lũ sông Hương (thành phố Huế), thượng lưu sông Thu Bồn (Đà Nẵng), sông An Lão (Gia Lai), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang dao động ở trên mức báo động 1.

Đối với diễn biến triều cường, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, triều vường ven biển Nam Bộ có xu hướng giảm.

Theo đó, từ tối 28/11 đến ngày 29/11, ven biển Nam Bộ có mực nước lớn nhất ở trạm Vũng Tàu là 4,1-4,2m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 0h - 3h và 14h - 16h.

Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao. Trong 24-48 giờ tiếp theo, mực nước tại ven biển Nam Bộ có xu hướng giảm. Dự báo mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4 - 4,1m.

Triều cường kết hợp với nước dâng do gió mùa có khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao, làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế-xã hội ở khu vực trong khoảng thời gian từ sáng sớm và chiều hàng ngày.

Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian triều cường cao. Triều cường cao còn làm gia tăng xâm nhập mặn trong nội đồng.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh./.