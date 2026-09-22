Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 5 tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ

Theo đó, từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 22-9, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Đà Nẵng, Quảng Ngãi 10-30mm, có nơi trên 70mm; Gia Lai, Đắk Lắk 20-40mm, có nơi trên 80mm; Lâm Đồng 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Chiên Đàn, Phú Ninh, Tam Mỹ; Đức Phú, Núi Thành, Tam Anh, Tam Xuân, Thạnh Bình, Trà Liên, Trà My; Đại Lộc, Đồng Dương, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Hải Vân, Sơn Trà, Phước Trà, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Tây Hồ, Thăng Phú, Thu Bồn, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Tân, Trà Vân, Việt An (thành phố Đà Nẵng).

Ảnh minh họa: TTXVN

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Liên quan đến tình hình mưa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ chiều tối 22-9 đến ngày 23-9, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Các tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa, khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ đêm 23-9 đến ngày 24-9, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk; các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng; khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cảnh báo các khu vực nêu trên nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Đêm 24-9 và ngày 25-9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70m, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngoài ra, từ chiều tối 22-9 đến ngày 23-9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đối với tình hình lũ trên các sông, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến ngày 25-9, trên các sông từ thành phố Huế đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế; các sông suối nhỏ, thượng lưu các sông chính từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng lên mức báo động 1- báo động 2; đỉnh lũ hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn-Hà Thanh, Ba, Sê San, Srêpôk dao động trên dưới báo động 1...