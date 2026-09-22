Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 5 tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Theo đó, từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 22/9, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Đà Nẵng, Quảng Ngãi 10-30mm, có nơi trên 70mm; Gia Lai, Đắk Lắk 20-40mm, có nơi trên 80mm; Lâm Đồng 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Chiên Đàn, Phú Ninh, Tam Mỹ; Đức Phú, Núi Thành, Tam Anh, Tam Xuân, Thạnh Bình, Trà Liên, Trà My; Đại Lộc, Đồng Dương, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Hải Vân, Sơn Trà, Phước Trà, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Tây Hồ, Thăng Phú, Thu Bồn, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Tân, Trà Vân, Việt An (thành phố Đà Nẵng).

Tại tỉnh Quảng Ngãi gồm các xã, phường: Bình Minh, Ba Gia, Bình Chương, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, Lân Phong, Mộ Đức, Nghĩa Giang, Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ, Sa Huỳnh, Sơn Hạ, Sơn Tịnh, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang; Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Đình Cương, Minh Long, Trà Câu, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Thủy, Thiện Tín.

Đối với tỉnh Gia Lai gồm các xã, phường: Canh Vinh, Hoài Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Vân Canh, Ân Hảo, An Hòa, An Lão, An Nhơn Tây, An Toàn, Ân Tường, An Vinh, Bình Hiệp, Bình Khê, Canh Liên, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội, Hội Sơn, Ia Lâu, KBang, Kim Sơn, An Nhơn Nam,Hoài Nhơn Tây, Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Tam Quan, Phù Mỹ Đông, Sơn Lang, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Vạn Đức, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có các xã, phường: Sông Cầu, Cư M’ta, Cư Pui, Ea Ning, Ea Riêng, Hòa Sơn, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Liên Sơn Lắk, Sông Hinh; Cư Yang, Cuôr Đăng, Đắk Phơi, Dang Kang, Đồng Xuân, Dray Bhăng, Đức Bình, Ea Knuếc, Ea Ktur, Ea Nuôl, Ea Ô, Ea Trang, Ea Wer, Hòa Phú, Ia Lốp, Krông Á, Krông Bông, Krông Nô, Bình Kiến, Buôn Ma Thuột, Đông Hòa, Ea Kao, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, Tuy Hòa, Xuân Đài, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Mỡ, Quảng Phú, Sơn Thành, Tân Tiến, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Tuy An Tây, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh, Xuân Lộc, Xuân Thọ, Yang Mao.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng có các xã, phường: Đắk Mil; Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Bảo Thuận, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Đắk Wil, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Đồng Kho, Hàm Thạnh, Hòa Bắc, Kiến Đức, La Dạ, Nam Ban Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, Nam Thành, Nghị Đức, phường 2 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, phường B’Lao, Suối Kiết, Tà Hine, Tân Hà Lâm Hà, Tân Lập, Tánh Linh, Vĩnh Hảo.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 14 giờ ngày 21/9 đến 14 giờ ngày 22/9), khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to như: Đầu mối hồ Phú Ninh 241mm (thành phố Đà Nẵng); Bình Khương 161mm (Quảng Ngãi); Chi Cục Thủy Lợi 124mm (Gia Lai); Xuân Thịnh 175mm (Đắk Lắk);... Từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 22/9, khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Đạ Kho 57mm, Đoàn Kết 47mm,… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Liên quan đến tình hình mưa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ chiều tối 22/9 đến ngày 23/9, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Các tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa, khu vực Nam Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ đêm 23/9 đến ngày 24/9, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk; các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng; khu vực Nam Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cảnh báo các khu vực nêu trên nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h.

Đêm 24/9 và ngày 25/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70m, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngoài ra, từ chiều tối 22/9 đến ngày 23/9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Đối với tình hình lũ trên các sông, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến ngày 25/9, trên các sông từ thành phố Huế đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế; các sông suối nhỏ, thượng lưu các sông chính từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng lên mức báo động 1- báo động 2; đỉnh lũ hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn-Hà Thanh, Ba, Sê San, Srêpôk dao động trên dưới báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Lâm Đồng. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, dự báo đêm 22/9 và ngày 23/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hiện Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc, nối với một vùng áp thấp lúc 13 giờ ngày 22/9 có vị trí ở vào khoảng 11,5N-12,5N; 110,5E-111,5E.