Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 3 tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ

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Theo đó, từ 16 giờ 20 phút đến 21 giờ 20 phút ngày 8/10, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: An Lão; An Hòa, An Vinh, Ia Boòng, Ia Pia, Ia RSai (tỉnh Gia Lai).

Tại tỉnh Đắk Lắk có các xã, phường: Cư M’gar, Cư Pơng, Cư Prao, Ea Kiết, Ea Rốk, Ea Tul, Ia Lốp, M’Drắk, Phú Mỡ, Phú Xuân, Sơn Hòa, Tam Giang, Xuân Lãnh.

Đối với tỉnh Lâm Đồng gồm các xã, phường: Bảo Lâm 3, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh 2, Đam Rông 4, Đức Linh, Hoài Đức, P. 1 Bảo Lộc, Phường 3 Bảo Lộc, Cam Ly - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Suối Kiết, Tánh Linh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 8/10, khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có mưa vừa đến mưa to như: An Hưng 64mm (Gia Lai); Thị trấn Sông Hinh 53mm (Đắk Lắk); Thị trấn Ma Đa Gui - Đạ Huoai 52mm (Lâm Đồng);...Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Liên quan tình hình lũ trên các sông, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ chiều tối 8/10 đến ngày 10/10, trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế); sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi); sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương lên mức báo động 1-báo động 2; sông Trà Khúc, Vu Gia-Thu Bồn dao động ở trên dưới mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc tại thành phố Huế, tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đêm 8/10 và ngày 9/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Vịnh Bắc Bộ gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 9/10 và ngày 10/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.