Trong 6 giờ tới, các tỉnh, thành phố TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Đây là bản tin cảnh báo thiên tai ngày 26/11/2026 cho khu vực từ Huế đến Gia Lai. Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực trên cần theo dõi sát diễn biến.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Loại hình nguy cơ

Lũ quét trên suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đến gần hoặc băng qua các suối nhỏ, khe suối trong thời gian có nguy cơ.

Đề phòng sạt lở đất tại các sườn dốc, khu vực ven suối.

Theo dõi bản tin cảnh báo mới nhất từ cơ quan khí tượng thủy văn và chỉ dẫn của chính quyền địa phương.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn.