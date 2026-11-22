Trong 6 giờ tới, các khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy. Đây là bản tin cảnh báo ngày 22/11/2026.

Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực nêu trên cần theo dõi sát diễn biến, ưu tiên các biện pháp an toàn ở vùng núi, ven suối và nơi có địa hình dốc.

Khu vực có nguy cơ cao

Cảnh báo áp dụng cho các địa phương sau:

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Loại hình nguy cơ trong 6 giờ tới

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Tránh đi lại, qua lại hoặc dừng nghỉ tại khu vực suối nhỏ và sườn dốc trong thời gian có cảnh báo.

Chủ động đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất ở những nơi địa hình dốc.

Thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo tiếp theo và hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết hơn có trong bản tin cảnh báo đính kèm của cơ quan dự báo.