Trong 6 giờ tới, các tỉnh, thành phố TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và khu vực suối nhỏ. Đây là bản tin cảnh báo ngày 21/11/2026 cho khu vực từ Huế đến Gia Lai.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Loại hình nguy cơ

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân ở vùng núi, ven suối và khu vực sườn dốc cần theo dõi sát thông tin cảnh báo trong 6 giờ tới.

Hạn chế đi lại, tránh qua suối nhỏ, khe suối và những đoạn đường có nguy cơ sạt lở.

Chính quyền địa phương và người dân chủ động phương án đảm bảo an toàn tại các khu vực có nguy cơ cao.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết của từng khu vực có trong bản tin cảnh báo đính kèm.