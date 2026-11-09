Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ngày 09/11/2026: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai và Thanh Hóa đến TP. Huế

Trong 6 giờ tới, các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Nguy cơ tập trung ở khu vực sườn dốc và suối nhỏ.

Bản tin cảnh báo được phát ngày 09/11/2026. Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực nêu dưới đây cần theo dõi sát diễn biến.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ được cảnh báo tại các tỉnh, thành phố sau:

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Thanh Hóa

Nghệ An

Hà Tĩnh

Quảng Trị

TP. Huế

Các hiện tượng cần đề phòng

Lũ quét trên suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, qua lại khu vực suối nhỏ, khe suối và các sườn dốc trong thời gian có cảnh báo.

Chủ động theo dõi thông tin cảnh báo mới nhất từ cơ quan khí tượng thủy văn và chính quyền địa phương.

Cơ quan chức năng và người dân vùng núi, ven suối cần sẵn sàng phương án ứng phó khi có dấu hiệu bất thường.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết hơn có trong bản tin cảnh báo đính kèm.