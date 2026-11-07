Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ngày 07/11/2026 tại Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và 3 tỉnh khác

Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, tập trung trên sườn dốc và suối nhỏ.

Khu vực có nguy cơ

Lai Châu

Điện Biên

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Cao Bằng

Loại hình rủi ro

Nguy cơ được cảnh báo trong 6 giờ tới gồm:

Lũ quét tại các suối nhỏ;

Sạt lở đất trên sườn dốc;

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân ở vùng núi, ven suối và khu vực sườn dốc cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết.

Hạn chế đi lại, qua lại suối khe nhỏ và những đoạn đường có nguy cơ sạt lở khi trời mưa.

Chính quyền và người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần sẵn sàng phương án ứng phó, đảm bảo an toàn.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Chi tiết nội dung cảnh báo có trong bản tin đính kèm. Bản đồ nguy cơ được cập nhật tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn.