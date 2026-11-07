Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ngày 07/11/2026 tại 6 tỉnh từ Lai Châu đến Cao Bằng trong 6 giờ tới

Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, tập trung trên sườn dốc và các suối nhỏ.

Bản tin được phát ngày 07/11/2026. Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực nêu trên cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.

Khu vực có nguy cơ

Lai Châu

Điện Biên

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Cao Bằng

Loại hình nguy cơ

Lũ quét trên các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Thời gian áp dụng của cảnh báo là 6 giờ tới tính từ thời điểm phát tin.

Khuyến cáo

Tránh đi qua suối, khe nhỏ và các ngầm tràn khi có mưa hoặc nước dâng nhanh.

Hạn chế di chuyển và dừng nghỉ ở khu vực sườn dốc, chân đồi, nơi có nguy cơ sạt lở.

Chủ động theo dõi thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết có trong bản tin đính kèm.