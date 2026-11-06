Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ngày 06/11/2026 tại Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên và Cao Bằng

Trong 6 giờ tới, các khu vực sườn dốc và suối nhỏ tại Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên và Cao Bằng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Bản đồ nguy cơ được cập nhật chi tiết tại địa chỉ luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Người dân và chính quyền địa phương nên theo dõi thông tin để chủ động ứng phó.

Khu vực cảnh báo

Lai Châu

Lào Cai

Thái Nguyên

Cao Bằng

Thời gian và hiện tượng cảnh báo

Thời gian: trong 6 giờ tới.

Hiện tượng: lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Vị trí dễ xảy ra: sườn dốc và suối nhỏ.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, không qua lại các suối nhỏ, khe suối khi nước dâng nhanh.

Tránh xa các sườn dốc có dấu hiệu nứt, sụt hoặc đất đá di chuyển.

Theo dõi bản đồ nguy cơ tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn và thông báo của chính quyền địa phương.

Khi có dấu hiệu bất thường, di chuyển đến nơi an toàn và báo ngay cho chính quyền địa phương.

Chi tiết nội dung cảnh báo có trong bản tin đính kèm và bản đồ nguy cơ được cập nhật trực tuyến.