Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ngày 06/11/2026: 5 khu vực ở Điện Biên, 13 khu vực ở Lạng Sơn

Trong 6 giờ tới, một số khu vực của hai tỉnh Điện Biên và Lạng Sơn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Cụ thể, nguy cơ được cảnh báo tại 5 khu vực ở Điện Biên và 13 khu vực ở Lạng Sơn, được liệt kê dưới đây.

Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Điện Biên

Búng Lao

Chiềng Sinh

Mường Lạn

Mường Nhé

Nà Tấu

Lạng Sơn

Ba Sơn

Bằng Mạc

Cao Lộc

Chiến Thắng

Công Sơn

Lộc Bình

Mẫu Sơn

P. Đông Kinh

P. Kỳ Lừa

Quan Sơn

Thống Nhất

Tri Lễ

Yên Phúc

Loại hình thiên tai cần lưu ý

Lũ quét trên suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân tại các khu vực nêu trên cần hạn chế đi lại gần suối, khe nhỏ và sườn dốc trong 6 giờ tới.

Không băng qua suối, ngầm tràn khi nước dâng cao hoặc chảy xiết.

Chủ động đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất ở những nơi có dấu hiệu nứt, lún hoặc nước đục chảy ra bất thường.

Theo dõi sát thông tin cảnh báo mới nhất từ cơ quan khí tượng thủy văn và chính quyền địa phương.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết hơn có trong bản tin cảnh báo đính kèm.