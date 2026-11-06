Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ngày 06/11/2026: 5 khu vực ở Điện Biên, 13 khu vực ở Lạng Sơn
Trong 6 giờ tới, các khu vực ở Điện Biên và Lạng Sơn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ; xem bản đồ nguy cơ chi tiết.
Trong 6 giờ tới, một số khu vực của hai tỉnh Điện Biên và Lạng Sơn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Cụ thể, nguy cơ được cảnh báo tại 5 khu vực ở Điện Biên và 13 khu vực ở Lạng Sơn, được liệt kê dưới đây.
Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới
Điện Biên
Búng Lao
Chiềng Sinh
Mường Lạn
Mường Nhé
Nà Tấu
Lạng Sơn
Ba Sơn
Bằng Mạc
Cao Lộc
Chiến Thắng
Công Sơn
Lộc Bình
Mẫu Sơn
P. Đông Kinh
P. Kỳ Lừa
Quan Sơn
Thống Nhất
Tri Lễ
Yên Phúc
Loại hình thiên tai cần lưu ý
Lũ quét trên suối nhỏ.
Sạt lở đất trên sườn dốc.
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Khuyến cáo
Người dân tại các khu vực nêu trên cần hạn chế đi lại gần suối, khe nhỏ và sườn dốc trong 6 giờ tới.
Không băng qua suối, ngầm tràn khi nước dâng cao hoặc chảy xiết.
Chủ động đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất ở những nơi có dấu hiệu nứt, lún hoặc nước đục chảy ra bất thường.
Theo dõi sát thông tin cảnh báo mới nhất từ cơ quan khí tượng thủy văn và chính quyền địa phương.
Tra cứu bản đồ nguy cơ
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết hơn có trong bản tin cảnh báo đính kèm.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-ngay-06112026-5-khu-vuc-o-dien-bien-13-khu-vuc-o-lang-son-473136.html